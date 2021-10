Tomb Raider Ascension: vediamo in video il prototipo del reboot horror

Come parte dei festeggiamenti per i 25 anni di Lara Croft, Crystal Dynamics ha pubblicato un video dietro le quinte per ripercorrere lo sviluppo del reboot della saga. Prima di Tomb Raider (2013) il team aveva creato un prototipo horror intitolato Tomb Raider Ascension, che possiamo ora vedere in un video.

Non è una novità e sapevamo che inizialmente il reboot del 2013 aveva uno stile ben diverso rispetto al gioco che poi è effettivamente arrivato sul mercato, di fatto però è la prima volta che Square Enix e Crystal Dynamics mostrano materiale legato alla lavorazione di questo primo prototipo.

Inizialmente Tomb Raider Ascension era stato pensato come un survival horror in stile Resident Evil ma in realtà dire così è limitativo dal momento che il progetto sembra prendere in prestito elementi anche da altri giochi horror e non solo, come Shadow of the Colossus.

Un prototipo diverso rispetto all'iconografia classica di Tomb Raider, Crystal Dynamics ha poi mantenuto l'atmosfera oscura in alcune sezioni del reboot ma certamente il gioco uscito è molto diverso da questo prototipo. Alcune idee sembrano essere state riprese poi per i DLC di Rise of the Tomb Raider, che presentavano una impronta horror più marcata rispetto al primo capitolo.

Attualmente Square Enix sta lavorando al futuro di Tomb Raider, restiamo in attesa di eventuali annunci su nuovi giochi di Lara Croft.