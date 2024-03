Tomb Raider: un avventuroso cosplay di Lara Croft, giovane come nella trilogia survivor

La nostalgia è tornata a farsi sentire forte con la recente uscita di Tomb Raider I-III Remastered, una rivisitazione di tre videogiochi che sono un classico del mondo videoludico. Lara Croft è tornata a stupire la community di giocatori, che però non vedono l'ora di poterla ritrovare in una nuova, inedita avventura.

L'eroina femminile regina dell'industria dei videogiochi è tornata con una remastered che porta i giocatori sul viale dei ricordi. Forse troppo ancorato al comparto ludico del passato per essere gradito dai giocatori più giovane, il titolo di Aspyr Media è un tuffo nel passato per i veterani. Questa deve essere però la base per una nuova partenza.

Dopo una profonda riorganizzazione interna fatta di numerosi licenziamenti, Embracer ha trovato il supporto di Amazon Games per Tomb Raider Next. Lara Croft avrà un futuro e forse sappiamo già qualcosa di un nuovo episodio del frachise. Crystal Dynamics potrebbe aver svelato il look di Lara nei nuovi Tomb Raider, ma al momento lo studio non ha voluto confermare questa tesi. In attesa di novità, facciamo un piccolo passo all'indietro per tornare dalla Lara della trilogia Survivor pubblicata da Square Enix.

A farci tornare alla trilogia cominciata con il reboot del 2013 è la cosplayer italiana Celaena con degli scatti che incantano. In questo cosplay di Lara Croft di Tomb Raider vediamo l'archeologa giovane e inesperta della trilogia survivor, con i vestiti logori e sporchi di sangue e fango.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.