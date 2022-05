Tomb Raider cambia casa: Embracer compra Crystal Dynamics, Square Enix Montreal e Eidos

La holding europea Embracer Group ha annunciato l'acquisizione di Eidos Montreal, Square Enix Montreal e Crystal Dynamics con tutte le relative proprietà intellettuali, per una cifra di 300 milioni di dollari.

L'azienda aggiunge così al proprio catalogo IP di successo come Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain, solamente per citarne alcuni, per un totale di circa cinquanta marchi diversi in possesso delle tre compagnie. L'acquisizione riguarda tutte le sedi degli studi citati per un totale di otto diversi uffici sparsi per il mondo e 1.100 dipendenti, se tutto andrà come previsto, l'acquisizione verrà completata tra luglio e settembre 2022.

Il CEO di Embracer Group si è detto entusiasta di questa acquisizione, il colosso dell'intrattenimento entra così in possesso di tre studi di grande spessore che negli anni hanno prodotto videogiochi di enorme successo come la saga di Tomb Raider. Una mossa inaspettata dal momento che Eidos Montreal, Crystal Dynamics e Square Enix Montreal appartenevano a Square Enix da oltre un decennio, non è chiaro cosa abbia spinto l'azienda giapponese a cedere questi importanti asset strategici.



Recentemente Embracer ha comprato Perfect World, Spotfix Network, Dark Horse, DIGIC e Shiver Entertainment oltre a Gearbox Publishing, Gearbox Software e altre compagnie in Europa e Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il numero di studi operativi sotto la propria ala.