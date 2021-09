Tomb Raider: nuovo gioco in sviluppo? Indizi da Crystal Dynamics

Lara Croft potrebbe presto tornare in una nuova avventura. Dopo l'uscita nel 2018 di Shadow of the Tomb Raider, sviluppato da Eidos Montreal, il celebre franchise è sparito dai radar e non ci sono più state comunicazioni concrete sul futuro della serie.

Qualcosa però sembra muoversi su un possibile nuovo progetto: dopo la conferma che Crystal Dynamics sta collaborando allo sviluppo di Perfect Dark per Xbox Series X, lo stesso studio in un commento su Twitter avrebbe lasciato intendere di essere al lavoro anche sul prossimo episodio della serie. "Siamo elettrizzati dall'idea di aggiungere Perfect Dark ai nostri sforzi produttivi accanto a Marvel's Avengers e Tomb Raider", ha scritto Crystal Dynamics in un tweet volto a celebrare la collaborazione con The Initiative per la creazione della nuova iterazione di Perfect Dark.

Si tratterebbe di una conferma indiretta, dato che finora il team non ha mai parlato ufficialmente dell'arrivo del prossimo gioco con protagonista Lara Croft, ma da tempo si susseguono i rumor su novità imminenti per il franchise di Tomb Raider, che a questo punto potrebbero non tardare troppo ad arrivare. Per Crystal Dynamics si tratterebbe infine di un ritorno al suo brand di punta dopo aver lasciato ad Eidos Montreal il compito di sviluppare Shadow of the Tomb Raider, per concentrarsi così su altri progetti quali Marvel's Avengers.