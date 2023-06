Tomb Raider: chi è la doppiatrice italiana di Lara Croft?

La serie Tomb Raider è lontano dai riflettori in questo periodo, Tomb Raider Next è in sviluppo e noi aspettiamo di saperne di più, nel frattempo vogliamo parlarvi della voce italiana di Lara Croft... anzi, delle voci italiane di Lara.

Sì perché limitatamente al mondo dei videogiochi (e dunque senza tenere in considerazione i film usciti al cinema) l'archeologa ha avuto due diverse voci.

Quella più celebre è la voce di Elda Olivieri, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio molto attiva anche nel mondo del cinema e della TV. La Olivieri ha doppiato Lara Croft in Tomb Raider II Starring Lara Croft, Tomb Raider III Adventures of Lara Croft, Tomb Raider The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles, Tomb Raider The Angel of Darkness, Lara Croft Tomb Raider The Action Adventure, Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Underworld e negli spin-off Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris.

Nel 2013 avviene un cambio per quanto riguarda il doppiaggio italiano del personaggio e Benedetta Ponticelli inizia a prestare la voce Lara Croft nel reboot di Tomb Raider e nei successivi due giochi della trilogia: Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

E tu quale voce italiana di Lara preferisci? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.