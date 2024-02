Tomb Raider: chi ha inventato Lara Croft? Ecco chi è il papà dell'archeologa

Chi ha inventato Lara Croft? Il celebre personaggio protagonista di Tomb Raider ha riscosso un enorme successo dal 1996, anno di uscita del primo gioco della serie, che a tra poco meno due anni festeggerà il trentesimo anniversario.

Negli anni, la proprietà intellettuale di Tomb Raider (e quindi, i diritti sul personaggio di Lara) sono passati di mano in mano da Eidos a Square Enix, e più recentemente a Embracer Group e Amazon, al lavoro per rilanciare la saga dopo la trilogia reboot iniziata con Tomb Raider, continuata con Rise of the Tomb Raider e terminata con Shadow of the Tomb Raider.

Nel frattempo, Aspyr pubblica Tomb Raider I-III Remastered, riedizioni dei primi tre giochi della serie usciti tra il 1996 e il 1998. Ma sapete a chi si deve l'invenzione di Lara Croft? Ve lo diciamo noi.

La paternità di Lara Croft è da attribuire a Toby Gard, game design inglese parte del team di Core Design che nel 1993 iniziò a lavorare ad un gioco d'azione 3D con protagonista inizialmente un personaggio maschile. Guard pensò bene di cambiare le carte in tavola e di creare un personaggio femminile, disegnò quindi personalmente Lara Croft e stabilì il nome dell'archeologa.

Il gioco esce nel 1996, Tomb Raider (e ovviamente, Lara Croft) riscuote un successo epocale, tuttavia Gard entra in rotta con Core Design nel mezzo dello sviluppo di Tomb Raider II poiché assolutamente contrario al marketing "ammiccante" che puntava a rendere Lara una sexy eroina.

Gard lascia così la sua creatura e fonda nel 1997 un nuovo studio, Confounding Factor, con il quale pubblicherà solo lo sfortunato Galleon lanciato nel 2004 su Xbox dopo innumerevoli rinvii e numerosi problemi.

Il papà di Lara viene poi assunto da Crystal Dynamics per lavorare come consulente per Tomb Raider Legend, in seguitò lavorerà con vari ruoli anche su Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Underworld e Tomb Raider 2013, per poi abbandonare di nuovo Lara Croft.

Da oltre un decennio, Gard non ha più alcun legame con il franchise e con il personaggio e il suo nome sembra sempre più lontano dall'industria dei videogiochi.