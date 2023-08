Tomb Raider The Last Revelation vs Chronicles vs Angel of Darkness: qual è il più bello?

L’era Playstation 1 di Lara Croft si è conclusa con due capitoli fra loro collegati: Tomb Raider 4 e Tomb Raider 5, rispettivamente The Last Revelation e Chronicles. A distanza di qualche anno è seguito Tomb Raider The Angel of Darkness, primo approccio di Miss Croft con la Playstation 2. Di questi tre, qual è il capitolo preferito dal pubblico?

Tomb Raider The Angel of Darkness

Da molti, soprattutto nella sua versione Playstation 2, Tomb Raider The Angel of Darkness è considerato il peggiore della saga. La verità è che, nonostante fosse un titolo con diverse potenzialità e mole idee interessanti, il suo sviluppo travagliato ha finito per presentarlo al pubblico sotto una cattiva luce. Gli evidenti difetti tecnici, i rattoppamenti apposti fra un livello e l’altro, la componente RPG scarsamente accennata, i comandi legnosi e in generale una scarsa innovazione di una formula consolidata gli hanno fatto guadagnare uno scarso punteggio di 52 su Metacritic. Neanche lo spot pubblicitario di questo Tomb Raider è molto ricordato.

Tomb Raider Chronicles

Tomb Raider Chronicles è probabilmente l’avventura meno ispirata della saga. Il gioco ripercorre le avventure di Lara Croft dopo la sua presunta morte in Egitto nel capitolo precedente, introducendo ben poche novità dal punto di vista del gameplay. Si tratta dell’ultima fatica di Core Design su Playstation 1, in un periodo in cui la popolarità dell’archeologa andava scemando e la formula del gioco faceva fatica a trovare una sua nuova identità. Si aggiudica il secondo posto con un punteggio di 63 su Metacritic.

Tomb Raider The Last Revelation

Nonostante il setting monotematico, Tomb Raider The Last Revelation spicca per la sua longevità e per la sua capacità d’immergere Miss Croft in una serie di livelli ambientati in Egitto ma comunque molto variegati. Per la prima volta, inoltre, i livelli sono anche concatenati, approfondendo la complessità degli enigmi. Il gioco non ha un suo punteggio su Metacritic, ma il suo user score è di 8.7, a dimostrazione di un forte gradimento da parte del pubblico. Di queste tre avventure, e in generale in tutto il franchise, il quarto episodio è uno dei più amati in assoluto. Ed è anche quello col finale più sorprendente.

Voi, invece, quale avete preferito fra questi tre capitoli? E, se ancora non avete recuperato lo scontro Tomb Raider 1 vs Tomb Raider 2 vs Tomb Raider 3, fateci sapere cosa ne pensate anche lì.