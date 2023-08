Tomb Raider: in Call of Duty, la prima versione di Lara Croft unificata

Dopo il teaser che anticipava l'arrivo di Lara Croft nei ranghi di Call of Duty Warzone 2 il 9 settembre, arrivano le prime immagini del look dell'archeologa nel crossover. Per la prima volta, si tratta di una versione unificata, che mescola tratti della versione classica a tratti della versione moderna.

Nella breve anteprima che era stata pubblicata qualche giorno fa per annunciare la collaborazione, era stato da subito reso evidente che il look di Miss Croft prendeva larga ispirazione dalla sua versione più iconica. Per molti, già questo è bastato come segnale del presunto ritorno di Lara Croft nella sua versione classica.

Ora arrivano anche le prime immagini dell'esploratrice in Call of Duty ed è indubbiamente evidente che si tratta del primo incontro fra tradizione del passato e modernità del reboot: Lara sfoggia il suo outfit iconico con canottiera, pantaloncini e doppie pistole, ma conserva la collana dalla trilogia survivor di Tomb Raider e il suo aspetto sostanzialmente più giovane.



Chissà, saranno forse questi i lineamenti che dobbiamo aspettarci nel nuovo gioco di Tomb Raider che promette di unificare tutta la timeline del franchise? O si tratta solo di un render creato per il crossover con Call of Duty e niente più?

In rete c'è già chi approva questo nuovo modello, nel quale alcuni notano delle somiglianze con Katniss Everdeen (ossia Jennifer Lawrence) di Hunger Games, e chi invece vede ancora il viso del personaggio troppo lontano dai canoni estetici della Lara di Core Design. Voi cosa ne pensate?