Il primo Tomb Raider compie 27 anni: sconti e iniziative, anche una Lara Croft papera!

Per alcuni può sembrare ieri, ma sono trascorsi già 27 anni da quando abbiamo vissuto la primissima avventura di Lara Croft in Tomb Raider. Il 25 ottobre la saga ha festeggiato questo importante anniversario riepilogando tutte le novità in arrivo e presentandoci un'inaspettata collaborazione che ci mostra l'archeologa in versione papera.

Mentre crescono le aspettative sul prossimo Tomb Raider in Unreal Engine 5, ancora avvolto nel mistero dopo il suo annuncio, alla community di Tomb Raider sono riservate diverse iniziative per ingannare l'attesa e restare in compagnia della propria beniamina.

Per prima cosa, in occasione di un altro importante evento, il compleanno di Miss Croft, potremo mettere le mani sui remaster delle prime tre avventure di Tomb Raider, che il 14 Febbraio 2024 ci riproporranno con una ventata di freschezza livelli ed espansioni della trilogia dei classici.

Chi preferisce giocare subito o tuffarsi nei giochi di più recente uscita, invece, potrà beneficiare di uno sconto su Steam e Xbox relativo a tutta la collection dei titoli che hanno come protagonista l'irresistibile esploratrice, spin-off compresi.

Tra le iniziative più buffe per l'anniversario, non possiamo non citare la collaborazione ufficiale con Numskull, che ha visto la creazione di un oggetto da collezione con Lara Croft papera, che rende omaggio alla sua versione poligonale (trovate un'immagine in calce all'articolo).

Tra le novità, infine, è in lavorazione anche la serie animata di Tomb Raider su Netflix, di cui per ora è stato condiviso soltanto un breve teaser trailer. E dunque, tanti auguri a questa serie storica!