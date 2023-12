Tomb Raider, un convincente cosplay di Lara Croft ferita e in fuga

Sebbene i licenziamenti in casa Crystal Dynamics abbiano messo in pericolo il prossimo episodio di Tomb Raider, i fan di Lara Croft possono comunque restare sereni. Nel corso dei prossimi mesi, in attesa di sviluppi sul vociferato Tomb Raider Next, l'archeologa più famosa e amata al mondo tornerà con due importanti progetti.

Gli anni passano, ma il fatto che Lara Croft sia il volto femminile dell'industria dei videogiochi non cambierà mai. Con Shadow of the Tomb Raider uscito ormai oltre cinque anni fa, l'archeologa è infatti ancora tra i personaggi più attesi e ben voluti dalla community.

Il ritorno di Lara avverrà tra non molto attraverso una produzione dedicata ai nostalgici e volta a far scoprire le sue primissime avventure ai fan di nuova generazione. Nel febbraio del 2024 è in arrivo Tomb Raider I-III Remastered, rimasterizzazione dei primi tre capitoli che pare possa uscire anche in formato fisico. Il debutto è previsto su Switch, PC e console PlayStation e Microsoft.

In attesa che le origini di Lara vengano riproposte con texture in HD, Netflix ha annunciato l'anime di Tomb Raider. Il progetto Tomb Raider The Legend of Lara Croft è firmato da Powerhouse Animation, ma la supervisione è affidata direttamente alle mani di Crystal Dynamics. Purtroppo al momento non è ancora nota una data di rilascio, ma questo cosplay di Lara da Tomb Raider ci avvicina a quel momento. La cosplayer Surine propone sui social media una sua convincente interpretazione che presenta l'archeologa ferita a un braccio e in fuga dai suoi nemici ai piedi di un lago.