Tomb Raider: un cosplay di Lara Croft in cerca di un nuovo tesoro da saccheggiare

Nonostante la grossa crisi in cui Embracer Groups è incappato, che ha portato alla chiusura di diversi studi e una ristrutturazione interna, Crystal Dynamics ha rassicurato i fan su Tomb Raider Next. Il prossimo videogioco con protagonista la leggenda in persona Lara Croft si farà, anche se al momento le informazioni scarseggiano.

Aspettando novità su Tomb Raider Next, su cui vige il silenzio assoluto, i giocatori Nintendo Switch festeggiano l'uscita di Tomb Raider The Lara Croft Collection, una raccolta dei due spin-off usciti già da qualche anno sulle altre piattaforme Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris.

Per i fan della serie è dunque un periodo di festa, che vede l'iconica protagonsita, rappresentante femminile del mondo videoludico, tornare in azione per depredare nuove tombe e saccheggiare tesori rimasti sepolti nel tempo per millenni.

In questo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider torniamo al fianco della giovane archeologa protagonista della serie reboot cominciata nel 2013. In questa sua nuova avventura, Lara è armata di arco e frecce, nonché di piccozza per scalare anche le pareti più ripide e impervie. A realizzare questa spettacolare interpretazione e a condividerla sui social è la celebre cosplayer Mel Abruzzese, in arte Maruzee Dragon.