Tomb Raider: un cosplay di Lara Croft alle prese con l'esplorazione di una tomba antica

In attesa del prossimo gioco di Tomb Raider, la community di appassionati non smette di rendere tributo a colei che per eccellenza è l'eroina femminile del mondo dei videogiochi. Ecco dunque un cosplay di Lara Croft da Tomb Raider che mostra l'archeologa inglese intenta a esplorare una nuova tomba millenaria.

Con la trilogia reboot di Tomb Raider arrivata su PlayStation Plus Extra, l'utenza può finalmente tornare al fianco di uno dei nomi più iconici dell'universo videoludico, quello di Lara Croft. Le origini della bella archeologa inglese risalgono al 1996, anno in cui venne pubblicato da Eidos il primo titolo della saga a lei dedicata. Nel 2013 cominciò per lei una seconda vita, grazie al progetto reboot di Crystal Dynamics.

La Lara Croft del 2013, a differenza di quella originale, è una giovane ragazza ancora insicura ed empatica e la cosplayer Anastasya Zelenova sembra ispirarsi proprio a questa seconda versione. Lara viene definita come "fonte d'ispirazione e donna perfetta", non solo dall'artista, ma anche dalla totalità delle videogiocatrici.

In questa spettacolare interpretazione vediamo Lara alle prese con l'esplorazione di una tomba antica. Attenta alle trappole poste a protezione del tesoro nascosto, l'archeologa è armata di pistole e arco, ma anche di una torcia e di un bengala per illuminare le zone più oscure del luogo misterioso.