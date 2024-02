Tomb Raider: un cosplay di Lara Croft sopravvive in attesa della remastered

Un'icona dei videogiochi sta per tornare. Manca pochissimo all'arrivo di Tomb Raider I-III Remastered, la riedizione a opera di Aspyr Media che permetterà all'utenza di rivivere in chiave aggiornata le prime, mirabolanti avventure di Lara Croft. L'archeologa più famosa al mondo è già pronta in una bellissima e convincente interpretazione.

Non ci sarà solamente il doppiaggio italiano, Tomb Raider I-III Remastered includerà interessanti novità come una grafica e controlli svecchiati. Questa raccolta proporrà tradizione e modernità, mantenendo inalterato il fascino originale della prima trilogia, ma al contempo rendendo i titoli usufruibili anche ai giocatori di nuova generazione. Oltre ai miglioramenti grafici, ci saranno anche novità assolute come la modalità foto oppure la possibilità – per i più nostalgici - di passare alla grafica originale.

In attesa della collezione, Tomb Raider I-III risplende con il path tracing, ma non solo. Vediamo Lara Croft già pronta a esplorare i luoghi più remoti e pericolosi della civiltà umana in una splendida e convincente interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Mariana Marcolino. In questo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider non ritroviamo la Miss Croft che avremo il piacere di rivedere nella remastered della trilogia originale, ma quella Survivor della trilogia di nuova generazione. Impegnata a curarsi le ferite, Lara si prepara a una nuova sfida.