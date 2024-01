Tomb Raider, un cosplay di Lara Croft in tenuta classica pronta all'avventura

Nata quasi trent'anni fa, Lara Croft continuerà a essere regina dell'industria videoludica anche in questo 2024. Mancano infatti solamente pochissime settimane al ritorno dell'archeologa più amata dei videogiochi attraverso una riedizione della trilogia originale. Ma Miss Croft è già pronta all'azione in questo cosplay di Tomb Raider.

Annunciato durante uno degli ultimi Nintendo Direct, Tomb Raider I-III Remastered sta per arrivare su console e PC. Il titolo, che permetterà ai nostalgici di riassaporare le atmosfere delle prime avventure dell'amata protagonista, arriverà in occasione di S. Valentino, giornata che coincide proprio con il compleanno della Croft. La remastered di Tomb Raider potrebbe rivelarsi più violenta rispetto ai nostri ricordi, ma il pubblico non vede l'ora di poter esplorare tombe antiche ed affrontare enigmi in cerca di tesori.

Mentre i fan hanno creato un remake di Tomb Raider The Angel of Darkness, il futuro della saga dopo la remastered non pare essere brillante. Il prossimo episodio di Tomb Raider sembra essere a rischio a causa dei recenti licenziamenti in casa Crystal Dynamics, etichetta di Square Enix che ha preso le redini della serie dall'iconica Eidos.

Comunque, nelle veci della cosplayer EzySummers, Lara è partita all'avventura. La possiamo osservare con il suo top azzurro e i pantaloncini corti marroni, con lo zainetto sulle spalle e la coppia di pistole in pugno mentre si aggira per dei panorami sensazionali.