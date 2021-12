Tomb Raider: un cosplay di Lara Croft nella sua versione originale

Una delle figure più iconiche degli anni '90 è sicuramente Lara Croft. Per quei videogiocatori, che si erano appena affacciati sull'epoca PlayStation, fu un impatto emozionante quello con Tomb Raider che oggi urla di nostalgia, nonostante la figura dell'archeologa sia ancora ben impiantata nel mondo videoludico grazie ai recenti lavori di reboot.

Lara Croft è stata attiva in diversi videogiochi in passato, e può godere anche di una rappresentazione live action grazie ad Angelina Jolie. Con l'esplosione del fenomeno dei cosplay ovviamente questa perla storica non è stata messa da parte, anzi, molte cosplayer hanno colto l'occasione per riprendere a vestire i panni della protagonista di Tomb Raider, che sia essa la versione originale o quella più recente.

Kalinka Fox ha deciso di interfacciarsi con la prima. La cosplayer si lancia a capofitto nel mondo di Tomb Raider portando in vita la prima archeologa con tanto di pistole e armamentario. Questo cosplay di Lara Croft ripresa in un ambiente selvaggio riporta alle atmosfere dei primi videogiochi nati su PlayStation.

Anche in Italia una cosplayer ha proposto Lara Croft, sempre basandosi su una delle prime versioni della donna. Intanto, sapete cosa significa Tomb Raider, il titolo dello storico videogioco di Eidos Interactive e Core Design?