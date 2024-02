Tomb Raider: Crystal Dynamics ha mostrato il nuovo look di Lara Croft? Lo studio chiarisce

Recentemente, Crystal Dynamics ha mostrato una nuova concept art di Lara Croft, apparsa all'interno del sito dedicato alla serie di Tomb Raider. In molti hanno pensato potesse corrispondere al nuovo look dell'eroina videoludica, ma arriva un importante chiarimento da parte della compagnia di sviluppo.

I responsabili dello sviluppo della serie di Tomb Raider riferiscono che quanto mostrato "non corrisponde necessariamente" al design che Lara Croft avrà nel nuovo capitolo della serie. Questo è quanto è stato affermato ai microfoni del portale spagnolo Vandal, a cui è stato anche riferito che l'artwork costituisce semplicemente una visione "unitaria" di Lara Croft, che unisce la tradizione al design della più recente trilogia curata proprio da Crystal Dynamics.

Oltre a chiarire che la nuova immagine di Tomb Raider non rappresenta necessariamente l'aspetto che avrà Lara nella prossima incarnazione della serie, i responsabili del progetto hanno avvertito di non essere ancora pronti a condividere i dettagli del nuovo capitolo dell'amato franchise. L'unica cosa che sappiamo in via ufficiale è che è sviluppato in Unreal Engine 5 e che cercherà di rimanere fedele alle origini della saga portandoci in "un ambiente che premia l'esplorazione creativa, ricco di enigmi impegnativi e un'ampia varietà di nemici da affrontare".

Nell'attesa di saperne di più, possiamo tornare a scoprire le origini della serie con protagonista Lara Croft: sulle nostre pagine potete consultare la Recensione di Tomb Raider I-III Remastered.