Tomb Raider Defnitive Survivor Trilogy avvistata: leak e data di uscita da Microsoft Store

La determinata e avventuriera archeologa di casa Square Enix potrebbe fare presto ritorno sul mercato videoludico con una nuova e interessante raccolta dedicata.

A svelarlo - prima di un annuncio ufficiale - è il Microsoft Store, tra le cui pagine ha fatto la propria comparsa una scheda relativa ad una Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Quest'ultima includerebbe al suo interno i tre capitoli che compongono il più recente nuovo corso della storica serie videoludica, volto a ripercorrere le origini dell'eroina. Di seguito, i titoli inclusi:

Tomb Raider: Definitive Edition ;

; Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration :

: Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition;

Complessivamente, Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy offrirebbe un consistente numero di ore di intrattenimento, con epiche avventure volte a ricreare le origini di Lara Croft. Dall'isola di Yamatai al largo della costa Giapponese sino alla tundra siberiana, passando per gli scenari montuosi del Perù, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider propongono un mix di esplorazione, enigmi e combattimenti. Secondo quanto indicato su Microsoft Store, la raccolta delle produzioni Crystal Dynamics ed Eidos Montréal dovrebbe vedere la luce molto presto, ovvero il prossimo giovedì 18 marzo. Non sono invece menzionate migliorie di tipo next-gen.

In attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Square Enix, ricordiamo che nell'ambito dei festeggiamenti per i 25 anni di Tomb Raider, è già stato confermato l'inizio dello sviluppo di un nuovo gioco di Tomb Raider.