Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kain sono di Embracer: l'acquisizione è completa

Lo scorso maggio, Embracer Group ha scosso il mondo videoludico dando il via alle operazioni di acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos-Montréal e Square Enix Montréal, tre realtà che facevano parte della galassia di Square Enix. Ebbene, a quasi tre mesi da quell'annuncio, l'operazione può dirsi finalmente completata.

Con un comunicato affidato ai propri canali ufficiali, quest'oggi Embracer Group ha annunciato d'aver completato in via definitiva l'acquisto di Crystal Dynamics, Eidos-Montréal e Square Enix Montréal per un totale di 300 milioni di dollari. La commissione anti-trust ha dato il via libera e tutte le condizioni dell'accordo sono state rispettate. Assieme ai suddetti studi, il gruppo si è assicurato anche tutte le loro IP più famose, tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain, per un totale di oltre 50 titoli di catalogo precedentemente sotto il controllo di Square Enix Holding Co., LTD. Crystal Dynamics, Eidos-Montréal e Square Enix Montréal andranno così a formare il 12° gruppo operativo di Embracer e saranno poste sotto la guida di Phil Rogers e il suo team di dirigenti.

Negli ultimi tempi Embracer Goup si è dato un bel po' da fare sul mercato, avendo acquistato pure Gearbox (lo studio di Borderlands), Limited Run Games, Tripwire Interactive, Gioteck e persino Middle-Earth Enterprises, facendo sua una licenza pesante come quella de il Signore degli Anelli. Ad oggi, l'ormai gigantesco gruppo conta oltre 220 giochi in sviluppo, tra cui più di 25 AAA in arrivo entro il 2025/2026.