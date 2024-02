Tomb Raider: un gelido cosplay di Lara Croft affronta la neve

Con l'uscita della remastered dei primi tre episodi classici è finalmente possibile rivivere i momenti più epici di Tomb Raider, la saga più iconica dell'industria videoludica che ha dato i natali a Lara Croft. Ora che l'eroina archeologa è tornata con le sue vecchie avventure, anche i giocatori più giovani possono conoscere la sua storia.

Tomb Raider è stato inventato da Core Design e pubblicato da Eidos Interactive, ma il franchise è passato prima nelle mani di Square Enix, che ha proposto una trilogia reboot che ha rinnovato completamente la serie più alcuni spin-off, e poi in quelle di Amazon. Il compito di riportare in auge i primissimi episodi della saga e i loro rispettivi contenuti aggiuntivi è stato affidato ad Aspyr, mentre ancora attendiamo di capire come procederà la casa di Jeff Bezos con la proprietà intellettuale della serie.

Vi abbiamo svelato i trucchi per Tomb Raider 1-3 Remastered, ma forse non ricordate che sono in arrivo altri progetti per la serie. Crystal Dynamics è al lavoro su un nuovo Tomb Raider, su cui vi sono numerosi dubbi, mentre Netflix ha in produzione una serie anime su Tomb Raider. In attesa di scoprire altro in merito, Lara Croft torna a esplorare e combattere nell'interpretazione della cosplayer Tanya Croft.

In questo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider l'archeologa più amata dei videogiochi indossa una tuta camo mentre si aggira per una zona innevata con le pistole pronte a far fuoco. Questo cosplay si basa su Tomb Raider: Legend, capitolo uscito nel 2006 che compone una trilogia di soft reboot assieme ad Anniversary e Underworld.