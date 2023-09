Tomb Raider I-III Remastered annunciato per Nintendo Switch: Lara Croft torna in azione

Dopo il suo approdo in Call of Duty, Lara Croft ritornerà nel suo design originale anche su Nintendo Switch con la raccolta Tomb Raider I-III Remastered annnunciata da Nintendo nel corso del suo Direct di settembre.

I primi tre indimenticabili capitoli della serie action-adventure di Tomb Raider sono pronti a tornare, e lo fanno con una raccolta rimasterizzata dedicata ai possessori di Nintendo Switch. Come potete osservare dando uno sguardo al trailer che trovate in apertura, ognuno dei tre episodi gode di una veste estetica ammodernata, ma i più nostalgici saranno lieti di sapere che sarà possibile passare alla grafica poligonale in qualsiasi momento.

"Scopri i tesori del mondo antico risolvendo enigmi e svelando misteri perduti a causa dello scorrere del tempo. Segui l'iconica Lara Croft in giro per il mondo e affronta nemici mortali e miti pericolosi. Prova i classici con una grafica aggiornata, con la possibilità di passare all'aspetto poligonale originale in qualsiasi momento".

Tomb Raider I-III Remastered sarà pubblicato il 14 febbraio 2024 su Nintendo Switch, solo in formato digitale. I pre-order saranno resi disponibili sull'eShop durante la giornata odierna, e scopriremo così anche il prezzo di vendita della raccolta. Nel corso del Nintendo Direct è stato ufficialmente presentato anche Princess Peach Showtime.