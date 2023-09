Tomb Raider I-III Remastered arriverà anche su PC, PS4, PS5 e Xbox: svelati i contenuti

Tra i numerosi annunci del Nintendo Direct di oggi abbiamo visto anche quello di Tomb Raider I-III Remastered, un pacchetto contenente i vecchi capitoli della serie con protagonista Lara Croft. Sembrerebbe però che il bundle non sia previsto esclusivamente per Nintendo Switch.

A poche ore dalla fine dell'evento trasmesso in streaming del primo pomeriggio, il trailer della raccolta è approdato anche sui canali YouTube di PlayStation e Xbox, con in aggiunta un lungo post sul blog ufficiale Sony che svela le principali caratteristiche di Tomb Raider I-III Remastered. Questa è stata la conferma che il gioco non solo arriverà su Nintendo Switch e PC, ma anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ed è proprio grazie all'approfondimento pubblicato sul portale ufficiale PlayStation che è stato possibile apprendere anche quali saranno i contenuti della raccolta:

Tomb Raider I + l’espansione 'The Unfinished Business'

Tomb Raider II + l’espansione 'The Gold Mask'

Tomb Raider III + l’espansione 'The Lost Artifact'

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme già menzionate a partire dal prossimo 14 febbraio 2024. In attesa di saperne di più, vi rimandiamo al primo trailer di Tomb Raider I-III Remastered.