Tomb Raider I-III Remastered: forse è in arrivo anche una versione fisica

Poco dopo il Nintendo Direct di settembre 2023, in cui ha fatto il suo debutto ufficiale, Tomb Raider I-III Remastered è stato annunciato su tutte le piattaforme in versione digitale. Eppure, sembra che in diversi store abbia iniziato a comparire una potenziale versione fisica della collection.

Fra questi citiamo Play Asia, in cui tutte le edizioni di Tomb Raider I-III Remastered (ancora senza box art, naturalmente) sono in vendita al prezzo di 59 euro. Al momento non ci sono conferme ufficiali in merito; si vocifera, per di più, che sia in arrivo anche una Collector's Edition.

Ancora prima di qualsiasi potenziale annuncio, però, i fan avevano già iniziato a sbizzarrirsi e a immaginare le possibili cover che il gioco potrebbe avere. Fra queste, ad esempio, c'è lo splendido artwork realizzato da Lito Perezito, che vi proponiamo in fondo a questo articolo.

Non sappiamo ancora con certezza se Tomb Raider I-III Remastered sarà doppiato in italiano e, nel caso, se potremo riascoltare la doppiatrice storica di Lara, Elda Olivieri, nei panni dell'archeologa, ma sappiamo che la raccolta ci riproporrà con grafica restaurata le prime tre avventure della saga.

A produrre questi tre remaster è Aspyr, che ha rimodernato le texture e inserito l'opzione per passare in qualunque momento dalla grafica poligonale alla grafica rimasterizzata, ideando anche uno schema di controlli alternativo rispetto al gameplay originale. Tomb Raider I-III Remastered potrebbe anche essere più violento di come ce lo ricordiamo.

I dettagli sul remaster sono ancora stringatissimi, ma probabilmente ne sapremo di più da qui all'arrivo del gioco, previsto per il 14 febbraio 2024, in onore del compleanno di Miss Croft.