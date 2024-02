Tomb Raider I-III Remastered e i contenuti razzisti: un avviso appare a schermo all'avvio

A poche ore dal debutto di Tomb Raider I-III Remastered stanno arrivano numerosi dettagli sul pacchetto dedicato ai primi tre capitoli della storica serie con protagonista Lara Croft, che non è stato censurato per scelta del team di sviluppo.

La software house ha infatti voluto proporre i tre giochi facenti parte del bundle senza apportare alcun taglio ai contenuti razzisti e agli stereotipi che potrebbero infastidire i videogiocatori. Al fine di giustificare la presenza di contenuti di questo tipo, gli sviluppatori hanno inserito un disclaimer che appare all'avvio del gioco. Ecco di seguito il messaggio del team:

"I giochi di questa collection includono rappresentazioni di persone e culture che affondano le loro radici in pregiudizi che riguardano razze ed etnie. Questi stereotipi sono profondamente pericolosi e non è possibile giustificarli in alcun modo, senza contare che non rappresentano il pensiero ed i valori di Crystal Dynamics. Anziché rimuovere questi contenuti, abbiamo scelto di proporli nella loro forma originale, inalterata, con la speranza di comprenderne la gravità e imparare da essi."

Avete già dato un'occhiata al confronto tra la grafica di Tomb Raider I-III Remastered e quella dei capitoli originali?