Tomb Raider I-III Remastered è doppiato e localizzato in italiano?

Dopo il tanto atteso annuncio della remaster dei primi tre Tomb Raider su tutte le piattaforme, un dubbio non scontato si è insinuato nella community: il gioco sarà doppiato e/o localizzato anche in italiano?

Mentre per quanto riguarda testi e interfaccia l'italiano è una certezza, la questione si fa più spinosa quando si parla del doppiaggio italiano. Visitando la pagina del prodotto su Steam, ad esempio, emerge con chiarezza che l'audio italiano non è supportato, così come avviene per i sei capitoli classici separati attualmente ospitati sulla piattaforma.

La situazione cambia sulle piattaforme Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Sulla prima, infatti, tra le lingue supportate l'italiano è presente in tutte e tre le categorie (audio, interfaccia e sottotitoli). Sulla seconda, invece, non compaiono informazioni nella scheda prodotto, mentre su Nintendo l'italiano compare alla voce "Lingue".

A prima vista, questo farebbe supporre che le versioni console potrebbero possedere il doppiaggio italiano, mentre la versione PC Steam ne sarà priva. Tuttavia, questo suscita un'ulteriore domanda: considerando che il primo capitolo di Tomb Raider non era doppiato in italiano, com'è stato gestito il doppiaggio italiano in Tomb Raider I-III Remastered?

L'ipotesi più accreditata è che la seconda e la terza avventura della leggendaria Lara Croft su console ripropongano l'altrettanto leggendaria Elda Olivieri, la storica doppiatrice italiana di Lara Croft, lasciando il primo episodio con il doppiaggio originale.

Un'altra teoria è che, con l'occasione delle remaster, siano stati ridoppiati interamente i tre titoli, compresa la prima avventura del 1996, con la più recente voce di Lara Croft dalla trilogia survivor di Tomb Raider, ossia Benedetta Ponticelli, o che addirittura entri in scena una nuova interprete.

Al momento non si hanno ancora informazioni precise circa il doppiaggio italiano, ma non mancheremo di farvi avere notizie non appena verranno rilasciati ulteriori dettagli in merito. Voi cosa preferireste?