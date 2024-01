Tomb Raider I-III Remastered è in italiano? Facciamo chiarezza

Si avvicina il lancio di Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft e molti vogliono vederci chiaro riguardo la traduzione in italiano del gioco. I primi tre giochi di Lara saranno tradotti e doppiati in italiano o ci sono solamente i sottotitoli nella nostra lingua?

Purtroppo nulla cambia rispetto a quanto emerso al momento dell'annuncio: Tomb Raider 1-3 Remastered non è doppiato in italiano e questo viene confermato dalle pagine Steam e Xbox Store. Le uniche lingue supportate per l'audio sono inglese, francese, tedesco, giapponese e russo mentre interfaccia e sottotitoli sono localizzati in più lingue tra cui italiano, olandese, finlandese, greco, polacco, svedese e turco.

In altre parole la presenza della lingua italiana si limita alla traduzione dei menu, dell'interfaccia e alla presenza dei sottotitoli mentre non sarà possibile ascoltare Lara parlare in italiano. La raccolta è disponibile dal 14 febbraio su tutte le piattaforme e include l'originale Tomb Raider con l'espansione The Unfinished Business, il sequel Tomb Raider II con DLC The Gold Mask e Tomb Raider III con espansione The Lost Artifact, per vivere al meglio la prima esplosiva trilogia di Lara Croft.

Al momento Tomb Raider 1-3 Remastered non è previsto in versione fisica e Aspyr lancerà il gioco solamente in digitale, chissà però che non ci possano essere sorprese in tal senso nel prossimo futuro.