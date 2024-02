Tomb Raider I-III Remastered, quanto è migliorata la grafica? Ecco un video confronto

Mancano ormai poche ore all'arrivo di Tomb Raider I-III Remastered, una collezione che consentirà di rituffarci nei primi tre capitoli della serie dedicata all'avventurosa Lara Croft. Ma quanto è migliorata la grafica nelle edizioni rimasterizzate dei giochi?

Sebbene i modelli poligonali di personaggi e ambientazioni siano rimasti i medesimi, sono evidenti i passi in avanti fatti in Tomb Raider I-III Remastered. A partire dalla risoluzione, nettamente superiore al passato, passando per il framerate incrementato e i vari effetti ambientali introdotti, il comparto visivo dei primi tre storici capitoli di Tomb Raider risultano oggi sicuramente più gradevoli alla vista. A questo va ad aggiungersi una serie di novità che migliorano la quality of life dell'esperienza, e che rendono la fruizione dei tre giochi più godibile ed accessibile.

Al netto delle modifiche, i tre capitoli rimangono decisamente fedeli alle versioni originali, e costituiscono un'occasione per i novizi di scoprire il passato del franchise e per i vecchi fan di rivivere questi tre storici capitoli dedicati alle avventure di Lara Croft. In questo senso, vi proponiamo tre momenti che non vediamo l'ora di riscoprire in Tomb Raider I-III Remastered.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Tomb Raider I-III Remastered sarà disponibile a partire da domani 14 febbraio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Steam Deck.