Tomb Raider I-III Remastered non teme l'età: la Modalità Fotografica in azione

Quando mancano pochissimi giorni al ritorno di Lara Croft in Tomb Raider I-III Remastered, Aspyr Media ha approfittato dallo spazio concesso da Microsoft su Xbox Wire per mostrare la nuova Modalità Fotografica in azione.

Come specifica il titolo della raccolta, quelli in arrivo il prossimo 14 febbraio su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, PC e Switch non sono dei veri e propri remake dei primi tre Tomb Raider, piuttosto delle rimasterizzazioni. Dietro al comparto tecnico, ai modelli e ai controlli ammodernati, dunque, c'è la medesima struttura dei giochi classici (si può persino passare alla grafica originale in qualsiasi momento), ma evidentemente la vecchia Lara Croft degli anni '90 non ha nulla di vergognarsi visto che si lascerà immortalare in una Modalità Fotografica sviluppata appositamente per l'occasione.

La Modalità Fotografica di Tomb Raider I-III Remastered si preannuncia estremamente versatile, dal momento che offre numerose funzioni e opportunità di scoperta. Permette di trovare l'inquadratura perfetta, regolare parametri come la rotazione e il campo della visuale, modificare la posa e gli equipaggiamenti di Lara al bisogno e persino di farsi un giro nelle ambientazioni rinnovate, consentendo peraltro di scovare segreti che altrimenti sarebbero ben celati agli occhi del videogiocatore. Trovate un assaggio della Modalità Fotografica di Tomb Raider I-III Remastered in cima a questa notizia, buona visione!