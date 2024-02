Tomb Raider I-III Remastered: trucchi per migliorare i Controlli Moderni

Avete appena iniziato a giocare il nuovo Tomb Raider I-III Remastered e non volete utilizzare il sistema di controllo classico? Sappiate allora che abbiamo per voi alcuni consigli che renderanno la vostra esperienza coi Controlli Moderni molto più fluida e piacevole.

Modificate il tasto dedicato alla telecamera

Dopo aver eseguito l'accesso al menu delle impostazioni di Tomb Raider I-III Remastered, recatevi nella schermata dei controlli e modificate il tasto dedicato alla telecamera, che di default è impostato sulla levetta analogica destra. Modificatelo e fate in modo che tale azione sia collegata al dorsale destro (R1 su PlayStation, RB su Xbox, R su Nintendo Switch), ossia un tasto che non viene utilizzato per nessuna funzione. Sappiate inoltre che la doppia pressione del tasto farà sì che la visuale si resetti e torni alle spalle della protagonista.

Usate la camminata

In maniera molto simile a quanto visto in Minecraft, anche in Tomb Raider I-III Remastered esiste la possibilità di attivare una modalità di movimento alternativa che permette di camminare lentamente e di evitare qualsiasi tipo di caduta. Tenendo premuto l'apposito tasto (Quadrato su PlayStation, X su Xbox, Y su Nintendo Switch), Lara si muoverà con tutta calma e potrà muoversi anche sui bordi delle piattaforme senza mai temere di cadere: lasciando il tasto questo effetto terminerà e potrete cadere.

Usate il trucco per aggrapparsi alle sporgenze

Se siete su una piattaforma e dovete scendere, sappiate che in Tomb Raider I-III Remastered vi è un semplice trucchetto che permette di aggrapparsi alla sporgenza in pochi istanti: è sufficiente correre verso il bordo della piattaforma tenendo premuto il grilletto destro (R2 su PlayStation, RT su Xbox, ZR su Nintendo Switch).

Avete già letto la nostra recensione di Tomb Raider I-III Remastered?