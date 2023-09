Tomb Raider I-III Remastered potrebbe essere più violento di come lo ricordiamo

Con Tomb Raider I-III Remaster Lara Croft sta per tornare più in forma che mai nelle sue prime tre avventure. Ci attendono sfide non facili, con livelli ricchi di pericoli, creature sovrumane e lo sguardo della morte fisso su di noi. Tutto all’insegna di un gameplay che potrebbe essere più violento di quanto ricordiamo.

È probabilmente per l’insieme di questi elementi che il remaster della trilogia dei primi capitoli di Tomb Raider si è aggiudicato un rating PEGI 18, con etichetta “Violenza estrema”, e un rating “Mature” dall’ESRB. La questione fa riflettere, considerando che molti di noi, quando il gioco aveva una valutazione “Teen”, ci hanno giocato in tenera età.

Indubbiamente, nonostante il rimaneggiamento grafico e un gameplay più rudimentale rispetto all'epoca in cui viviamo, i primi tre gioielli all’interno del firmamento delle avventure classiche di Miss Croft non vanno comunque sottovalutati. La valutazione dell’età minima per giocare nasce probabilmente in risposta ad alcune animazioni, soprattutto alla morte, che nei primi Tomb Raider possono rivelarsi brutali o scioccanti.

Non sappiamo ancora come saranno rese nei remaster, così come non sappiamo se sarà interamente doppiato e localizzato in italiano, ma se la restaurazione è fedele come da programma, il giocatore ha la possibilità di assistere a scene che per alcuni possono risultare disturbanti, non soltanto quando si tratta di finire in una trappola acuminata, ma anche per quanto riguarda alcuni nemici o alcune tematiche trattate nel corso del gioco.

Alcuni nella community ritengono il rating eccessivamente elevato, considerando che la grafica del gioco non è comunque particolarmente realistica e, non trattandosi di remake, non verrà resa tale. C’è anche chi non è d’accordo con l’etichetta “Nudità” come avvertenza per il gioco nell'ESRB, ritenendola estremamente fuorviante.

Altri, invece, giustificano il passaggio da “Teen” a “Mature”, o il PEGI 18 nel nostro caso, per la quantità di sangue che si riscontra nel gioco, per alcune sessioni di gioco particolarmente spaventose (soprattutto legate al pacchetto di espansione “The Lost Artifcact” di Tomb Raider 3) e, in generale, per tutti i possibili e tremendi incidenti che possono portare al Game Over, peraltro con sequenze che possono durare diversi secondi prima di ricaricare (almeno negli originali).

Voi cosa ne pensate? Ritenete la valutazione adeguata ai tipi di contenuti che il gioco propone?