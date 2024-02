Tomb Raider, un iconico cosplay di Lara Croft in occhialini rossi

Il volto femminile più iconico dell'industria videoludica è tornato. Lara Croft torna a imporsi sulle eroine che si sono fatte spazio nell'ultimo decennio con un ritorno alle origini. Tomb Raider I-III Remastered è un nostalgico tuffo nel passato che permette di riscoprire l'esordio di un mito attraverso ottimizzazioni mirate.

Nell'attesa di una nuova avventura di Lara Croft in un Tomb Raider Next, la saga sull'archeologa ricomincia dall'inizio. Tomb Raider I-III Remastered non teme l'età e consente ai giocatori più giovani di poter avventurarsi in misteri e avventure meravigliose, impreziosite da controlli più semplici, dai diversi contenuti aggiuntivi usciti nel tempo per la trilogia classica e tante altre novità.

Il lavoro targato Aspyr non è l'unico progetto in arrivo riguardante la serie. Oltre a un prossimo episodio di cui ancora si sa poco e nulla, con un trailer Netflix ha rivelato l'anime Tomb Raider The Legend of Lara Croft. L'uscita dell'anime Netflix di Tomb Raider pare non sia lontana, ma nel mentre riecco l'eroina in una bellissima interpretazione condivisa dalla cosplayer Elen Mart.

In questo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider ritroviamo la Miss Croft della prima trilogia, quella esplosiva e sicura di sé con occhialini rossi sul viso e pistole fumanti puntate verso l'alto. Nei due scatti la vediamo in giacca pellicciata per ripararsi dal freddo e poi in short e canotta verde acqua.