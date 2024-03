Tomb Raider: all'insegna dell'avventura in un cosplay di Lara in sella alla sua moto

Ben prima di Aloy, Bayonetta o addirittura di Tifa, a rappresentare il genere femminile nel mondo dei videogiochi ci pensava Lara Croft. Siamo tornati all'inizio del mito con Tomb Raider 1-3 Remastered, un'operazione all'insegna della nostalgia che porta i giocatori più giovani a scoprire alcune delle avventure più belle di sempre.

Quella pubblicata da Aspyr Media è una raccolta più che riuscita, che riesce ad ammodernare tre giochi colpiti dal tempo regalando gli stessi brividi dell'epoca. Vi abbiamo fornito una guida e i trucchi per Tomb Raider 1-3 Remastered, ma il successo di questa rimasterizzazione è ora affidato al pubblico. In caso di successo, potrebbe anche arrivare una remastered di Tomb Raider 4.

La serie non è solamente ancorata ai successi del passato. Dopo il passaggio da Square Enix ad Amazon, pareva non esserci più futuro per Lara. L'archeologa più iconica dell'industria videoludica è però pronta a una nuova vita! Crystal Dynamics è al lavoro su un nuovo Tomb Raider, di cui però ancora non sappiamo molto, se non forse il nuovo look di Lara. Inoltre, su Netflix arriverà una serie animata di Tomb Raider che racconterà e amplierà la leggenda di Miss Croft.

In attesa di certezze su questi nuovi progetti, la cosplayer italiana Elisa Molino rende omaggio al mito. In outfit classico, occhialini rossi sul volto e pistole in mano, in questo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider vediamo l'eroina in sella alla moto che l'ha accompagnata in innumerevoli avventure.