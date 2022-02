Tomb Raider: Lara Croft in un video cosplay entra in azione

Inizialmente c'era una Lara Croft molto seducente e sicura di sé nei primi episodi di Tomb Raider. Negli anni '90 l'icona della femme fatale era fondamentale per la serie di Core Studios ed Eidos Interactive, ma nel tempo quella figura è andata svanendo, seppur ci siano ancora dei cosplay con la vecchia Lara Croft.

Nel 2013 però è partita una nuova trilogia per Tomb Raider, supervisionata stavolta da Square Enix che aveva acquisito Eidos Interactive. Con questo nuovo progetto, Lara Croft cambiò e divenne molto più giovane, ma anche più inesperta. Non a caso la sua prima storia di questo nuovo ciclo, quella del 2013, la vedeva come una ragazza di poco più di 20 anni, alle prese con le sue prime missioni. Una figura quindi molto diversa dal passato e che incarna un concetto diverso per la protagonista femminile.

In ogni caso, questa versione che la porta verso zone poco conosciute, fitte di enigmi e misteri e con tante scoperte da fare, si è guadagnata l'affetto dei videogiocatori di nuova generazione. Vediamola anche nel mondo reale con questo cosplay di Lara Croft realizzato da Annie Graves che non solo è entrata in una grotta con tutto il suo armamentario per andare alla scoperta di nuovi posti, ma ha anche mostrato in alcuni video come ha realizzato queste foto con l'aiuto del suo gruppo.

Sapevate cosa significa Tomb Raider?