Tomb Raider e il 'lato cinematografico' del nuovo gioco: indizi da Crystal Dynamics

Le ultime posizioni lavorative aperte da Crystal Dynamics forniscono degli importanti indizi sull'approccio "cinematografico" adottato dalla software house californiana per sviluppare quello che, presumibilmente, sarà il prossimo capitolo dell'ormai storica epopea videoludica di Tomb Raider.

L'ultimo aggiornamento del sito ufficiale di Crystal Dynamics, infatti, amplia la sezione delle posizioni lavorative disponibili per fare spazio a ulteriori figure professionali ricercate dai vertici della sussidiaria di Square Enix.

Nella scheda che accompagna la ricerca di un Lightning Artist, l'azienda di Redwood City si rivolge direttamente ai talenti del settore interessati a sottoporre la propria candidatura per entrare a far parte di Crystal Dynamics: i vertici della software house americana si dicono particolarmente interessati ad assumere talenti che sappiano "dimostrare uno stile cinematografico simile a quello dell'ultimo reboot di Tomb Raider".

Gli stessi rappresentanti di Crystal Dynamics, d'altronde, a inizio 2021 hanno confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco di Tomb Raider che potesse riallacciarsi all'esperienza ludica e contenutistica dell'ultima trilogia, pur ribadendo che "il compito non sarà dei più semplici" proprio per via delle enormi attese nutrite dagli appassionati della serie di Lara Croft che ha compiuto 25 anni.