Tomb Raider e Legacy of Kain: la storia di Crystal Dynamics nel documentario Noclip

I documentari NoClip sono diventati un appuntamento imprescindibile per tutti gli appassionati di videogiochi. Dopo aver ammirato insieme a voi il trailer Noclip di Demon's Souls su PS5, torniamo con piacere sul canale YouTube gestito da Danny O'Dwyer per ripercorrere la trentennale storia di Crystal Dynamics.

Partendo dagli albori della software house californiana, il nuovo progetto firmato da O'Dwyer in collaborazione con Jeremy Jayne e Frank Howley svela numerosi retroscena sullo sviluppo dei primissimi capitoli di Tomb Raider, come pure sull'impegno profuso per attualizzarne l'esperienza di gioco e narrativa tramite i reboot moderni di Lara Croft. Nel documentario viene dato spazio anche allo sviluppo di Marvel's Avengers, l'ultimo progetto firmato da Crystal Dynamics prima di lasciare Square Enix.

Nel video documentario Noclip non mancano poi le riflessioni su Blood Omen e la relativa serie action adventure che, lo ricordiamo, è tornata di recente alla ribalta mediatica per l'incredibile calore con cui i fan dell'IP hanno accolto il sondaggio di Crystal Dynamics sul ritorno di Legacy of Kain. Trovate tutti gli approfondimenti sulla genesi Blood Omen, Legacy of Kain e Soul Reaver saltando al minuto 18:51 del documentario di Noclip.

Quanto al futuro, solo il tempo ci dirà quali altre sorprese avrà mai in serbo per noi la 'nuova' Crystal Dynamics entrata nei mesi scorsi nella galassia di sussidiare di Embracer Group. Intanto, date un'occhiata al nuovo documentario di O'Dwyer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, se ritenete che Crystal Dynamics (che sta comunque collaborando con The Initiative alla realizzazione di Perfect Dark) debba proseguire lo sviluppo delle IP storiche o se, al contrario, sia giunta l'ora di occuparsi di progetti del tutto inediti.