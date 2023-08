Tomb Raider Legend vs Anniversary vs Underworld: qual è il più bello?

La prima trilogia ad opera di Crystal Dynamics ha raccolto l’eredità di Core Design, purtroppo destituita dopo gli annosi episodi legati all’uscita di Tomb Raider: The Angel of Darkness, e ha riportato in auge il franchise di Tomb Raider con tre nuove avventure. Quale delle tre è la preferita del pubblico?

La prima triade Crystal Dynamics è composta da Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary e Tomb Raider Underworld, a cui va riconosciuto il merito di aver rinnovato la formula classica del gioco per adattarla ai tempi dell’epoca, mantenendosi fedele ai canoni di un personaggio molto amato. La classifica che segue tiene conto dei punteggi registrati dai tre giochi su Metacritic.

Tomb Raider Underworld

Tomb Raider Underworld è l’ultimo episodio della prima trilogia prima del reboot della serie e anche l’ultimo per gradimento del pubblico. Nonostante i richiami alla mitologia norrena e la conclusione di una trama iniziata con Legend, il gameplay è forse tra gli aspetti più carenti di questo titolo.



Le ambientazioni sono ricche di dettagli, anche a livello tecnico, ma l’implementazione delle nuove funzionalità e dei nuovi comandi di Lara spesso non si dimostra all’altezza, come il sistema di puntamento automatico delle pistole che per la prima volta consente di mirare due nemici in direzioni diametralmente opposte, spesso con risultati discutibili.

Ciò nonostante, il gioco ha portato a casa un punteggio di Metacritic pari a 80. Non il preferito del pubblico fra i tre, ma comunque un buon risultato per un’avventura godibile e non priva di colpi di scena.

Tomb Raider Legend

Tomb Raider Legend è stato il grande ritorno di Lara dopo anni di scomparsa dalle scene pubbliche. Il franchise era stato affossato dagli infelici trascorsi dell’episodio precedente di Core Design, rilasciato prematuramente e pieno zeppo di bug ed errori tecnici che hanno allontanato vecchi e nuovi appassionati.



Richiamando al timone Toby Gard, il creatore di Lara Croft, il team di Crystal Dynamics ha creato uno dei look più apprezzati del personaggio, mantenendone il temperamento sbarazzino e smaliziato, in un’avventura con una formula del tutto rinnovata, un nuovo motore di gioco e tanto da scoprire.

Peccato per la longevità del gioco, la cui trama principale si termina veramente in breve tempo. Il team di sviluppo aveva aggiunto delle sfide a tempo per sbloccare nuovi outfit e fornire nuovi contenuti al giocatore, come il Maniero Croft, ma il gioco tendeva comunque a finire troppo presto, soprattutto per chi lo ha amato. Registra un punteggio di Metacritic di 82 punti.

Tomb Raider Anniversary

Tomb Raider Anniversary ricrea in HD la primissima avventura di Lara Croft. Come da titolo, si tratta infatti di un omaggio per celebrare il decimo anniversario della saga. Con alcuni cambiamenti, il gioco ripropone in versione moderna i paesaggi e le atmosfere in cui abbiamo conosciuto l’iconica archeologa del mondo videoludico.



Il team di Crystal Dynamics, inoltre, ha utilizzato questo capitolo per creare un collegamento fra Legend e Underworld, intrecciando le vicende dei tre giochi in un unicum narrativo che ha saputo, tra alti e bassi, convincere i fan, che hanno apprezzato questo titolo soprattutto per le sue vibrazioni classiche.

Il gioco scansa di poco gli altri due su Metacritic: con un punteggio di 83, ci lascia capire che i titoli della trilogia hanno riscosso tutti un gradimento molto simile, perché simile era la loro impostazione e il loro gameplay.

Forse questo è stato un po’ un neo ricorrente nella serie: la sua scarsa capacità di rinnovare la propria formula, finendo per appiattirsi nella scia delle tendenze del momento, probabilmente uno dei focolai dell'ormai sempiterno scontro Tomb Raider vs Uncharted.