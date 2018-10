Tomb Raider Legends: il gioco da tavolo arriva a febbraio 2019

Square Enix, Crystal Dynamics e Hobby Japan annunciano una nuova esperienza di Tomb Raider, in arrivo a febbraio 2019. Tomb Raider Legends The Board Game è una divertente ed intelligente avventura tratta dalla classica serie di videogiochi.

Esplora le rovine ed elimina le minacce utilizzando l'ingegno, l'arsenale e le tue abilità per dimostrare che solo tu sei Lara Croft:

Età: 13+

Durata media: 40 minuti

Giocatori: 3-4

Dimensioni: 312x227x77mm

Peso: 1.8 KG

Lingua: solo inglese

Realizzato dai creatori di Final Fantasy Trading Card Game, in Tomb Raider Legends The Board Game, Lara Croft intraprende un viaggio sconosciuto alla ricerca di un manufatto nascosto e affronta la più grande minaccia di sempre, se stessa! Ogni gioco offre un'esperienza unica per 3-4 giocatori, grazie ad una scheda modulare che offre infinite possibilità. É ora possibile effettuare il pre-order su Square Enix Store al prezzo di 54,99 euro.