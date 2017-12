Tomb Raider: il messaggio di Square-Enix nasconde un indizio sul nome del nuovo capitolo?

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato un importante messaggio di: il publisher nipponico ha confermato che il prossimo anno verrà ufficialmente presentato un nuovo capitolo della serie reboot diche, secondo le nuove politiche adottate dalla compagnia, potrebbe uscire già entro il prossimo anno stesso.

Analizzando con più cura e acume il messaggio, l'appassionato di storia del videogioco Liam Robertson ha fatto notare una particolare disposizione delle lettere iniziali di ogni rispettiva frase. Facendoci caso, possiamo notare come ogni prima lettera vada a formare la parola "Shadow", già comparsa nei numerosi rumor riguardanti il gioco: Shadow of the Tomb Raider è infatti il nome con cui il progetto è conosciuto ad oggi, seppur non in via ufficiale. Che si tratti quindi di una velata conferma da parte di Square-Enix?

Al momento non possediamo molte informazioni sul nuovo Tomb Raider, anche se è presumibile ipotizzare che il titolo proseguirà la linea narrativa avviata nell'originale reboot e proseguita poi in Rise of the Tomb Raider.