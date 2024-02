Tomb Raider Next: Amazon Games fa da supporto allo sviluppo, accordo con Embracer

Si continua a parlare del prossimo gioco principale di Tomb Raider. Dopo che Crystal Dynamics potrebbe aver svelato il possibile nuovo design di Lara Croft in Tomb Raider Next, emergono ora dettagli sullo sviluppo del gioco che vedrebbe attivamente coinvolto anche Amazon Games.

Il publisher Embracer Group ha infatti svelato gli accordi presi con Amazon Games per la creazione e distribuzione del nuovo Tomb Raider, pari a 500 milioni di corone svedesi (circa 44 milioni di dollari). La partnership tra le due realtà vede la divisione gaming di Amazon non solo distribuire il gioco in tutto il mondo non appena sarà pronto, ma anche fornire massimo supporto a Crystal Dynamics nel suo sviluppo. Con questa unione di forze, i lavori su Tomb Raider Next dovrebbero procedere spediti e senza grossi intoppi, in attesa di vedere finalmente in azione l'opera e capire ancora meglio quale direzione è stata intrapresa con il prossimo capitolo principale della serie sviluppato in Unreal Engine 5.

Il sostegno di Amazon Games arriva tra l'altro in un momento delicato per Embracer Group, alle prese con una profonda riorganizzazione interna che ha colpito anche il team dietro la nuova avventura di Lara Croft: Crystal Dynamics è stata colpita da un'ondata di licenziamenti negli scorsi mesi, al punto d far sorgere preoccupazioni sullo status dei lavori sul progetto. Ma Tomb Raider sembra a tutti gli effetti destinato a tornare in scena in un futuro si spera non troppo lontano.