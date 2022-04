Tomb Raider Next: il nuovo capitolo della saga di Lara Croft girerà su Unreal Engine 5

In coincidenza dell'evento State of Unreal che ha fatto da sfondo al lancio ufficiale di Unreal Engine 5, i rappresentanti di Crystal Dynamics hanno ribadito di essere impegnati nello sviluppo di Tomb Raider Next e confermato l'adozione del motore grafico di Epic Games.

Dal palco dello show digitale organizzato da Epic, gli esponenti di Crystal Dynamics hanno infatti precisato di essere al lavoro sulla prossima, attesa avventura di Lara Croft e di aver scelto Unreal Engine 5 per plasmare la visione creativa del nuovo Tomb Raider.

Nell'annunciare l'adozione di UE5, la software house californiana preferisce non fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche di sviluppo di un progetto che, presumibilmente, vedrà la luce dei negozi non prima del 2023 inoltrato o anche oltre.

Sempre nella cornice dello State of Unreal, Epic ha confermato la propria partnership con CD Projekt per lo sviluppo della Nuova Saga di The Witcher su Unreal Engine 5 e, di riflesso, la creazione di nuovi strumenti per la progettazione e l'ottimizzazione di ambientazioni open world ancora più evoluti su UE5.

