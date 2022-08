Tomb Raider Next: Colin Moriarty accusato di aver diffuso dettagli su Project Jawbreaker

La scorsa settimana Colin Moriarty ha pubblicato su Patreon lo script di Project Jawbreaker, un documento legato a Tomb Raider Next che svela tanti dettagli sulla co-op, la trama, le ambientazioni e le meccaniche di gioco del nuovo episodio della serie.

Moriarty ha prontamente discusso e commentato il materiale nel podcast Sacred Symbol, adesso il giornalista fa sapere di aver ricevuto un DMCA per violazione di copyright, Patreon chiede a Colin di rimuovere il materiale pena la chiusura dell'account. Vedremo come si evolverà la vicenda, per il momento la compagnia non ha commentato l'accaduto.

Stando alle parole dell'insider, lo strike per violazione di copyright arriva da Crystal Dynamics sotto richiesta di Square Enix, anche se la situazione in realtà non è troppo chiara. Crystal Dynamics e Tomb Raider sono ora di proprietà di Embracer Group, il publisher giapponese ha venduto al colosso europeo non solo Crystal Dynamics ma anche Eidos Montreal e Square Enix Montreal con le relative IP, tra cui Deus Ex, Tomb Raider e Legacy of Kain.

Sappiamo che Crystal Dynamics lavora al nuovo Tomb Raider in Unreal Engine 5, il progetto non è però un remake del primo Tomb Raider bensì un gioco inedito, come conferma anche la documentazione di Project Jawbreaker trapelata appunto la scorsa settimana.