Tomb Raider Next: come deve essere la nuova Lara Croft? Risponde Rhianna Pratchett

Crystal Dynamics ha confermato di essere al lavoro sulle prossime avventure di Lara Croft. Sappiamo che Tomb Raider Next girerà su Unreal Engine 5, ma a parte questo comunque importante dettaglio non ci sono informazioni più dettagliate sul nuovo episodio della serie e sul suo periodo d'uscita.

In ogni caso il fatto che il titolo è ufficialmente in sviluppo e realizzato con il motore grafico di ultima generazione firmato Epic Games ha già attirato le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori, compresa Rhianna Pratchett, scrittrice della storia di Tomb Raider 2013 e del suo seguito Rise of the Tomb Raider. L'autrice è responsabile per i toni più cupi che hanno caratterizzato la narrativa dei primi due giochi della serie reboot, ma per il futuro del franchise spera in un cambio di rotta che viri verso atmosfere più leggere ed avventurose.

"Mi piacerebbe vedere Lara cavarsela da sola e divertirsi per davvero in ciò che sta facendo", spiega Pratchett in un'intervista durante i BAFTA 2022, che prosegue: "Quando abbiamo scritto la storia del reboot, lei era davvero all'inizio della sua strada come razziatrice di tombe, e tutti i tratti che si associano a Tomb Raider come tenacia, coraggio e intraprendenza erano a malapena in superficie". L'autrice spera inoltre che venga tenuta fuori dalla narrativa qualunque tematica legata al padre della ragazza, considerata da alcuni fan una figura invasiva nella trilogia reboot.

La scrittrice si augura di vedere nel nuovo gioco una Lara completamente immersa nel suo ruolo di avventuriera e, quindi, più vicina alla versione vista nei capitoli originali del franchise: "Voglio che questo aspetto giunga alla sua massima espressione, voglio vedere le battute impertinenti e cose simili che avrei amato scrivere. Ma Lara non era ancora a questo punto, non aveva ancora questa fiducia in sé stessa". Pratchett, che non lavorerà al prossimo Tomb Raider, si dice infine fortemente curiosa di vedere cosa si inventerà Crystal Dynamics: "Credo che la trilogia sia stata molto apprezzata dai fan, dunque sarà intrigante scoprire come andranno avanti".

A differenza di quanto affermato dai rumor emersi in precedenza, Tomb Raider Next non sarà un remake del primo capitolo del 1996 ma porterà avanti il franchise con lo scopo di "unificare" le timeline immaginate da Core Designs e dalla stessa Crystal Dynamics.