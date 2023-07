Tomb Raider Next: cosa vorremmo vedere nella prossima avventura di Lara

Il prossimo Tomb Raider sarà pubblicato da Amazon Games e sviluppato da Crystal Dynamics in Unreal Engine 5. Ad oggi i dettagli divulgati sul progetto sono stringatissimi, anche se si vocifera che Tomb Raider Next sarà rivelato nel corso dell'anno, ma i fan hanno già cominciato a sognare la prossima avventura di Miss Croft.

Il franchise di Tomb Raider è uno dei più longevi della storia videoludica e il suo impatto sul mondo dei videogiochi ne ha plasmato almeno un’intera generazione, favorendo la nascita di un vero e proprio fenomeno e incoronando Lara Croft come uno dei personaggi più conosciuti di sempre, anche fuori dal mondo dei videogiochi. Ciò nonostante, la serie ha attraversato numerosi momenti di turbolenza che l’hanno messa a dura prova: prima il passaggio dal team di sviluppo Core Design a quello di Crystal Dynamics, poi l’acquisizione del brand da parte di Square-Enix e, più di recente, il nuovo ingresso sotto l’egida di Embracer Group.

È proprio a quest’ultimo gruppo che è affidato Tomb Raider Next, nome provvisorio del prossimo progetto che vedrà protagonista l’archeologa più famosa del panorama videoludico. Sappiamo che il progetto sarà multipiattaforma e per giocatore singolo, ma cos’altro possiamo aspettarci? Ecco cosa ci piacerebbe trovare nel prossimo Tomb Raider.

Lara Croft nella sua versione classica

Il carisma di Lara nel tempo che precede il reboot della serie, ossia quello antecedente alla cosiddetta “trilogia survivor” è imbattibile. Ritrovare l’archeologa con tutte le qualità che ce ne hanno fatto innamorare sarebbe un sogno: la sua sagacia, i suoi modi ruvidi, il suo affascinante sarcasmo e tutta la sua sicurezza in sé stessa. Sarebbe stupendo poter vedere un nuovo trailer in cui Miss Croft, avvicinandosi alla telecamera, abbassa i suoi iconici occhialini in stile anni Novanta e, guardando dritto in camera, ci dice “Sono tornata”, con il suo irresistibile sorriso smaliziato.

Enigmi con livelli diversi di difficoltà

È comprensibile: oggi i tempi per videogiocare sono cambiati. Conduciamo tutti vite frenetiche ed è forse impensabile l’idea di trascorrere ore e ore a risolvere un enigma per avanzare con la trama principale, come un tempo accadeva per i primi Tomb Raider.

Ciò nonostante, si potrebbe trovare un compromesso per restituire anche ai giocatori di vecchi data quella sensazione di scoperta e di soddisfazione per la risoluzione di un rompicapo non banale. In Tomb Raider Next si potrebbe quindi importare la meccanica dell’Istinto di Sopravvivenza, ereditata dalla trilogia survivor, ma al contempo inserire vere e proprie aree opzionali con enigmi complessi da risolvere. Un tentativo in questo senso è stato fatto soprattutto in Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, ma il livello di complessità si discosta ancora molto da quelle che sono le radici della serie, in cui potevamo scegliere itinerari multipli e scoprire segreti anche negli angoli più reconditi di un livello.

Una trama che catturi

L’aspetto della trama, forse anche per il genere a cui Tomb Raider appartiene, è sempre stato piuttosto trascurato. Ciò nonostante, anche nei giochi in cui era poco sviluppata o molto basilare, le scene d’intermezzo e i dialoghi riuscivano a mettere in luce tutto il carattere di Lara, che sapeva reagire a ogni pericolo e rispondere sempre a tono a qualsiasi avversario.

Nel prossimo Tomb Raider ci piacerebbe finalmente assistere a una trama realmente appassionante, in cui Lara non sia dipinta come l’eroina del mondo, ma come la collezionista di reliquie che soleva essere. Il tentativo di renderla più vera e umana nella trilogia survivor è stato molto apprezzato, ma serve ulteriore mordente alle avventure della predatrice di tombe. La stessa scrittura del personaggio di Lara necessita di farsi più complessa, raccontando un personaggio nella sua fragilità ma lasciandone intatti i tratti che ci hanno fatto avvicinare a questo stesso personaggio: è proprio la commistione di più emozioni in contrasto fra loro che può contribuire a creare una Lara Croft più umana ma non per questo meno autentica. Ripartire dalle radici del personaggio, e da tutta la sua esperienza, potrebbe essere un primo passo.

Riportare in auge le doppie pistole

Le doppie pistole sono state per molto tempo il marchio di fabbrica di Lara Croft. A partire dal reboot di Tomb Raider nel 2013, si è pensato di sostituirle con l’arco e da allora l’amatissima coppia di armi non è più stata restituita alla sua legittima proprietaria. Le doppie pistole sono ben più che un’arma: sono la firma di Lara, nonché un elemento estetico che compone il suo look iconico. Rivederle nel nuovo Tomb Raider, implementate come si deve, e in un gioco in cui esplorazione, combattimento ed enigmi siano ben bilanciati sarebbe fantastico.

Il Maniero Croft di nuovo come livello tutorial

Il Maniero Croft è comparso nella trilogia del reboot, ma non è più stato realmente visitabile come invece si poteva fare ai vecchi tempi. In genere la casa di Lara è sempre stata più che un livello tutorial: era, infatti, un luogo in cui scoprire ulteriori segreti e risolvere una miriade di divertenti enigmi. Sarebbe bello vedere tornare la Residenza Croft in tutto il suo splendore, adeguatamente tenuta grazie all’instancabile lavoro del maggiordomo più amato dalla community: Winston. Sì, proprio il maggiordomo che chiudevamo nel freezer.

Rimettere in strada i veicoli

Il prossimo Tomb Raider dovrebbe proporre ambientazioni più variegate e soddisfacenti da esplorare. Un modo per farlo potrebbe essere quello di tornare a promuovere l’utilizzo di diversi veicoli nel gioco, come un tempo era abitudine nella serie. Sarebbe fantastico poter tornare a guidare il mitico Quad che abbiamo avuto in Tomb Raider 3, la moto con cui abbiamo sfrecciato in Tomb Raider Legend, o la Jeep con cui abbiamo attraversato i deserti in Tomb Raider 4. Inserirli contestualmente come mezzi per risolvere gli enigmi sarebbe un’ulteriore aggiunta ben gradita. In alternativa, andrebbero benissimo anche veicoli del tutto nuovi, per esempio – perché no? – un cavallo.

E voi? Cosa vorreste vedere nel prossimo Tomb Raider? Preferite che Crystal Dynamics continui ad adottare l’approccio che ha percorso per la trilogia del reboot o vi auspicate invece un ritorno alle origini della saga? Fatecelo sapere nei commenti!