Tomb Raider Next: il nuovo gioco in Unreal Engine 5 non è un remake del primo capitolo

Durante l'ultimo broadcast dedicato all'Unreal Engine 5 sono intervenuti anche i ragazzi di Crystal Dynamics per annunciare che il prossimo episodio di Tomb Raider è sviluppato con l'Unreal Engine 5: attualmente identificato con il sottotitolo Next, risulta tuttavia essere ancora piuttosto lontano dal debutto.

Subito dopo la presentazione ha cominciato a fare il giro del web una teoria secondo la quale il gioco in questione non sarebbe altro che un remake del primo Tomb Raider. Ad alimentarla è stato il nuovo logo presentato durante l'evento State of Unreal, nel quale i giocatori hanno ravvisato delle profonde somiglianze con quello della prima storica avventura di Lara Croft.

La teoria, in realtà, è sbagliata, poiché non risulta essere compatibile con le dichiarazioni rilasciate nel 2021 in occasione del 25° anniversario dalla stessa Crystal Dynamics, che in un video ufficiale pubblicato su YouTube ha indirettamente confermato che Tomb Raider Next non è un remake del primo capitolo del 1996. A partire dal minuto 3:29 del filmato, che potete visionare voi stessi in cima a questa notizia, il Director del franchise Will Kerslake spiega che il prossimo capitolo della serie sarà "ambientato in un tempo al di là" di tutte le avventure vissute da Lara fino ad oggi, e avrà l'obiettivo di "raccontare delle storie costruite su quanto è stato seminato dalle saghe di Core Designs e Crystal Dynamics" e di "unificare le loro timeline".

Le parole di Kerslake si prestano a molte interpretazioni: potrebbero ad esempio riferirsi ad un soft reboot della saga, che tiene conto di tutte le storie di Lara Croft provando ad unirle in qualche modo, ma una cosa è sicura: non si tratta di un semplice remake di Tomb Raider (1996).

Certo, c'è sempre la possibilità che da un anno a questa parte il team abbia cambiato idea (il video risale al 21 gennaio 2021), ma riteniamo sia improbabile, poiché progetti del genere hanno bisogno di una pianificazione che talvolta comincia anche diversi anni prima dell'inizio dello sviluppo vero e proprio.