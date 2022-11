Tomb Raider Next, novità nel 2023: Crystal Dynamics entusiasta del progetto

Sebbene per il momento non sia stato mostrato nulla di concreto sul progetto, sappiamo già con certezza che Crystal Dynamics sta lavorando al nuovo Tomb Raider realizzato in Unreal Engine 5: Lara Croft farà il suo ritorno con un'avventura nuova di zecca in futuro, resta solo da capire quando.

Novità sul prossimo episodio di Tomb Raider non dovrebbero in ogni caso tardare ad arrivare, almeno stando a quanto lasciato intendere da Phil Rogers, CEO di Crystal Dynamics, nel corso di una call con gli azionisti incentrata sugli ultimi risultati finanziari della compagnia. Rogers spiega che il team di sviluppo non vede l'ora di condividere dettagli sulla nuova avventura di Lara nel corso del 2023, non appena i tempi saranno maturi.

"Per noi sono fondamentali le profonde partnership che stiamo creando per il futuro di Tomb Raider in qualità di amato franchise sia in ambito videoludico che in altri media. La nostra partnership con Epic Games e l'integrazione dell'Unreal Engine 5 tra le nostre risorse di sviluppo ci sta davvero permettendo di spingere lo storytelling verso nuove direzioni", afferma Rogers, che conclude: "Non diffonderemo dettagli sui piani per il franchise, ma gli autori non vedono l'ora di mostrare dove stiamo andando, non appena potremo nel corso del prossimo anno".

Il 2023 potrebbe dunque essere l'anno buono per vedere annunciato ufficialmente il nuovo Tomb Raider. In attesa di novità concrete, sembra intanto che Tomb Raider Next avrà il multiplayer cooperativo, stando ai rumor più recenti.