Tomb Raider Next: la pagina di Steam si aggiorna, Lara sta per tornare?

Dopo gli ultimi aggiornamenti al sito ufficiale di Tomb Raider, in cui si chiamavano a raccolta i fan per l'iscrizione a una newsletter, invitandoli ad attendere le prossime news in arrivo, la pagina negozio di Steam si aggiorna con l'artwork celebrativo creato qualche tempo fa da Brenoch Adams in onore del primo Tomb Raider.

Secondo alcuni, questo è l'ennesimo segnale che l'unificazione di Lara Croft sta per prendere ufficialmente forma nella sua nuova e attesa avventura. Di tutti gli artwork celebrativi realizzati per il venticinquesimo anniversario della saga, forse non è un caso che sia stato scelto proprio quello realizzato per omaggiare la prima avventura dell'archeologa.

L'artwork, per l'appunto, rappresenta Lara nella sua versione classica, ma il viso che s'intravede sembra rivelare un'età più vicina al personaggio che incontriamo nell'ultima trilogia survivor, quella che narra le origini di Miss Croft da inesperta studentessa a spietata predatrice di tombe.

Considerando, inoltre, che nella collaborazione tra Tomb Raider e Call of Duty è apparsa una prima versione di Lara Croft unificata, sembra che il terreno di una potenziale e imminente rivelazione stia diventando sempre più fertile.

Purtroppo al momento si tratta ancora di pura speculazione: l'unica cosa che sappiamo per certo è che un nuovo capitolo di Tomb Raider è in sviluppo su Unreal Engine 5 presso Crystal Dynamics e distribuito da Embracer Group.