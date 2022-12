Tomb Raider Next sarà prodotto da Amazon Games: confermata la natura multipiattaforma

I vertici di Amazon Games e Crystal Dynamics annunciano di aver stretto un accordo per lo sviluppo e la pubblicazione del prossimo capitolo di Tomb Raider su Unreal Engine 5: la divisione videoludica del colosso dell'ecommerce e la software house californiana colgono l'occasione per condividere nuovi dettagli sul progetto.

L'annuncio di questa importante partnership s'accompagna a una scheda che spiega come "Amazon Games fornirà pieno supporto al progetto e si premurerà di pubblicare il gioco a livello globale. Il nuovo Tomb Raider, ancora senza titolo, è un'avventura narrativa per giocatore singolo che continuerà la storia di Lara Croft nella serie di Tomb Raider".

Amazon Games e Crystal Dynamics spiegano che il titolo includerà al suo interno "tutti gli elementi che hanno reso Tomb Raider uno dei franchise più iconici dell'industria videoludica. Il titolo darà ai giocatori l'opportunità di controllare un personaggio sicuro di sè in un ambiente interattivo che premierà l'esplorazione e la ricerca di percorsi creativi, con tanti enigmi strabilianti da risolvere e un'ampia varietà di nemici".

L'adozione di Unreal Engine 5 e l'alleanza con Amazon Games per dare forma a Tomb Raider Next, a detta del boss di Crystal Dynamics Scot Amos, rappresenterà per il suo team una "straordinaria opportunità. Siamo in una posizione unica per riscrivere ciò che siamo e cosa diventeremo, per questo non vediamo l'ora di forgiare questo nuovo percorso insieme a voi partendo proprio da quello che sarà il gioco di Tomb Raider più grande e migliore di sempre".