Tomb Raider Next: si punta al fotorealismo con il nuovo gioco in Unreal Engine 5

Sebbene lo State of Unreal di questo pomeriggio si sia focalizzato principalmente sulle potenzialità grafiche dell'Unreal Engine 5 e delle sue feature che semplificheranno il lavoro degli sviluppatori, l'evento ha accolto anche il reveal di un nuovo Tomb Raider che sfrutterà il motore dei creatori di Fortnite.

Purtroppo il team di sviluppo di Tomb Raider Next non si è sbottonato molto nel corso dell'evento in diretta streaming trasmesso sui canali social ufficiali di Epic Games, ma dalle parole degli esponenti di Crystal Dynamics possiamo apprendere quali siano gli obiettivi della software house per quello che riguarda esclusivamente il versante tecnico del progetto.

Dallas Dickinson, General Manager del brand Tomb Raider, ha dichiarato che:

"Crystal Dynamica è orgogliosa di essere parte del lancio dell'Unreal Engine 5. Il nuovo motore porta al livello successivo il modo in cui si possono raccontare storie in giochi focalizzati sul gameplay. Ed è per questo che possiamo annunciare di aver appena iniziato i lavori sul nuovo capitolo di Tomb Raider in Unreal Engine 5. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la massima fedeltà grafica possibile e realizzare un action adventure di qualità cinematografica per soddisfare i fan".

Sembrerebbe quindi che uno dei principali obiettivi del team di sviluppo sia quello di creare un gioco graficamente impressionante e vicino al fotorealismo. Dopotutto la tech demo di The Coalition ha mostrato come tutto ciò sia possibile grazie all'Unreal Engine 5 ed è probabile che il prossimo Tomb Raider saprà sorprenderci sia per il gameplay che per il comparto tecnico.