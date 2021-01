Tomb Raider: nuovo gioco in sviluppo, al via i festeggiamenti per i 25 anni di Lara Croft

Square Enix si prepara a festeggiare i 25 anni di Tomb Raider con una serie di eventi speciali e annunci che andranno avanti per tutto l'anno a partire dal mese di febbraio. Ma cosa possiamo aspettarci esattamente da questo anniversario?

Il breve video diffuso dal publisher per l'occasione non aiuta a schiarirsi le idee ma vengono confermati i lavori su un nuovo gioco di Lara Croft che includerà elementi dai titoli classici e dalla serie reboot, sembra però che ci vorrà del tempo prima di vedere qualcosa di concreto in quanto il compito "non è dei più semplici" e il team vuole assicurarsi di dare il massimo per celebrare una icona di questo calibro, improbabile dunque aspettarsi un reveal nel corso del 2021.



Inoltre non dovrebbero mancare sorprese e "contenuti nostalgici" oltre a iniziative che prevedano il coinvolgimento della community, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti nel corso dell'anno.

Tra le novità annunciate recentemente troviamo la serie anime di Tomb Raider per Netflix e l'annuncio di Tomb Raider Reloaded per iPhone e Android mentre nulla è dato sapere su nuovi progetti per console casalinghe e PC. L'ultimo episodio della trilogia reboot, Shadow of the Tomb Raider, è stato incluso a gennaio nella libreria PlayStation Plus per tutti gli abbonati al servizio, riportando così l'attenzione sul franchise a oltre due anni dall'uscita del gioco.

E voi cosa vi aspettate per i festeggiamenti del venticinquesimo anniversario di Tomb Raider e Lara Croft? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.