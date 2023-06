Tomb Raider, Perfect Dark e la crisi di Embracer: Crystal Dynamics rassicura i fan

La notizia sulla crisi di Embracer Group ha generato non poche preoccupazioni tra i giocatori: il colosso svedese è in un momento di difficoltà dopo il recente crollo in borsa ed ha annunciato un piano di riduzione dei costi che coinvolgerà studi e giochi in sviluppo. Ma per alcune realtà non dovrebbero esserci conseguenze.

Attraverso un intervento su Twitter arrivato poco dopo la lettera aperta che Lars Wingefors, CEO di Embracer, ha rivolto a tutti i suoi dipendenti, Crystal Dynamics ha voluto rassicurare tutti i suoi fan sullo status dei suoi giochi attualmente in sviluppo, i nuovi Tomb Raider e Perfect Dark, confermando che i lavori procederanno regolarmente e non ci saranno conseguenze per le due produzioni.

"Grazie a tutti per averci contattato chiedendoci dettagli sulle notizie relative alla nostra compagnia madre Embracer Group ed i suoi piani di ristrutturazione interna. Vogliamo rassicurare i fan che non ci sarà alcun impatto sui nostri continui sforzi con i nostri partner di The Initiative per dare vita a Perfect Dark, oppure sul nostro prossimo gioco di Tomb Raider sviluppato in collaborazione con Amazon Games", ha dichiarato Crystal Dynamics.

I lavori su Tomb Raider e Perfect Dark, dunque, procedono senza intoppi sebbene i due titoli siano ancora avvolti nel mistero. Crystal Dynamics aveva promesso novità sul prossimo Tomb Raider nel corso del 2023, ma per il momento tutto tace: vediamo se nei prossimi mesi emergeranno dettagli concreti.