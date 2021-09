Tomb Raider: presto novità sul franchise, i DLC di Underworld in arrivo su altri sistemi?

Quale futuro attende Lara Croft? Dopo la pubblicazione di Shadow of the Tomb Raider, lo storico franchise oggi in forza a Crystal Dynamics non è andato avanti con nuovi episodi, ma sembra che possibili nuovi progetti legati a Tomb Raider si stiano lentamente iniziando a delineare.

Stando alle informazioni raccolte dal portare Raider, fansite ufficiale dell'iconica serie con protagonista l'archeologa più famosa della storia videoludica, Crystal Dynamics starebbe preparando importanti annunci legati al brand che dovrebbero essere svelati a ottobre 2021. Non è specificata quale sia la natura di queste future rivelazioni, ma sembra certo che non si tratterà di possibili remastered di vecchi episodi della serie: nessun annuncio in tal senso è infatti previsto per il 2021.

Si torna a parlare inoltre di Tomb Raider Underworld, episodio uscito originariamente nel 2008. Il discorso verte in particolare sui suoi DLC finora rimasti esclusivi per Xbox: gli sviluppatori stanno lavorando per portare i contenuti aggiuntivi anche su altri sistemi, sebbene il loro arrivo non sia previsto per quest'anno. Infine, a dicembre 2021 è prevista una celebrazione di due apprezzati spin-off della serie, Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, anche se non è chiaro che tipo di piani siano in cantiere collegati ai due progetti.

All'inizio del 2021 Square Enix aveva rivelato che un nuovo Tomb Raider fosse in sviluppo per festeggiare il venticinquesimo anniversario del franchise. Da allora però tutto tace sul nuovo capitolo. Nel frattempo Shadow of the Tomb Raider ha ricevuto un update next-gen per PS5 e Xbox Series X/S.